Flitsfotografie tip: Flitsen met een systeemcamera

Systeemcamera's zijn in mijn ogen beter dan spiegelreflexcamera's. Alleen moet je in sommige gevallen wel even weten wat je moet doen. Zoals wanneer je met (studio)flitsers gaat werken. Dan moet je even een instelling aanpassen.



Systeemcamera's hebben geen optische zoeker meer, maar een elektronische zoeker. Je kijkt door de zoeker van je camera dus naar een beeldschermpje. Je ziet hierop al wat de effecten van je camera-instellingen zijn voordat je de foto maakt. Erg prettig!



Bij flitsfotografie is dat echter lastig. Het flitslicht kun je natuurlijk niet 'alvast zien'. Maar je past er wel je camera-instellingen op aan.



In veel situaties betekend dit dat je beeld door de zoeker veel te donker is. Er moet immers nog flitslicht aan het beeld toegevoegd worden voor de juiste belichting.