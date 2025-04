Flitsfotografie tip: Belicht de achtergrond

Anke - f/7.1, 1/100s, ISO 250 @ 70mm

Je kunt je flitser links of rechts buiten beeld zetten, maar wat ook heel goed werkt is de flitser recht achter je model plaatsen. Zoom een beetje in met je flitser en zo creëer je een lichtspot achter je model waardoor de aandacht nog meer naar je onderwerp gaat.In deze foto van Anke heb ik een kale flitser ingezoomd op de achtergrond staan achter Anke. De achtergrond zelf is gewoon een betonnen muur in een parkeergarage.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.