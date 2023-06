Flitsfotografie tip: Gebruik een doorzichtscherm

Sigrid - f/4.5, 1/160s, 400 ISO @ 55mm

Als je een goedkoop 5-in-1 reflectieschermset koopt zit daar meestal als basis het doorzichtscherm in. Die tikt je dus voor een paar tientjes op de kop (en wellicht heb je er eentje liggen).Een doorzichtscherm plaats je tussen je flitser en je onderwerp. Voor het zachtste licht plaats je het doorzichtscherm zo dicht mogelijk bij je onderwerp, zodat het net uit beeld valt. Dit werkt meestal het beste wanneer je de flitser los van je camera gebruikt.Een doorzichtscherm is overigens ook erg praktisch zonder flitser. Bijvoorbeeld om op een zonnige dag schaduw op je onderwerp te creëren.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.