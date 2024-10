Welke strobist kit zou jij adviseren?

Mijn huidige set bestaat uit draadloze Yongnuo/Canon RX flitsers. Daarop plaats ik meestal een softbox. Ik heb er twee van Westcott. Eigenlijk ben ik best tevreden over dit setje. Maar het kan tegenwoordig volgens mij nog wat beter.



Wat zoek ik? Flitsers, een trigger en lichtvormers. De trigger moet werken op verschillende merken camera's. Ik test immers nog wel eens wat verschillende merken uit. En vanaf de trigger moeten de flitsers ook in te stellen zijn.



De flitsers moeten compact zijn. Ik heb geen zin om studioformaat mee te sjouwen. Nu gebruik ik gewoon reportage/opzetflitsers. Lekker makkelijk mee te nemen. Qua licht is het fijn als ze wat kracht hebben, maar ze moeten ook overweg kunnen met weinig vermogen.



Twee softboxen erbij is waarschijnlijk prima. Een octa en een stripe, bijvoorbeeld. Met bijpassend grid. Alles natuurlijk compact mee te nemen en het hoeft niet de hoofdprijs te kosten.



Ik heb natuurlijk wat idee├źn, maar ik hoor juist graag wat jullie gebruiken of zouden aanraden. Wellicht weet jij nog iets wat ik ook zeker zou moeten hebben in mijn kit. Laat het weten in de reacties!



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.