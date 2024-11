Flitsfotografie tip: Een patroon op je model flitsen

Lenny - f/8, 1/160s, 400 ISO @ 70mm

Om het patroon duidelijk te maken moet je hard licht gebruiken, dus bijvoorbeeld met een kale flitser, een grid of een snoot erop. Een harde schaduw van het patroon krijg je ook door het patroon zelf dicht bij je model te plaatsen en je flitser juist wat verderaf.Hier heb ik het kant van een hemd gebruikt om het patroon te maken. Verplaats je model (of het licht en het patroon, maar dat is vaak lastiger) om het patroon op de juiste plek op je model te krijgen. Bij een studioflitser kun je hiervoor het instellicht gebruiken, bij een opzetflitser moet je wat meer proberen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.