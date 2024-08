Stap voor stap: Flits toevoegen aan daglicht

Aanwezig licht - f/2, 1/60s, 100 ISO @ 85mm

Stap 1: Onderbelichten van het omgevingslicht

Afgelopen woensdag was ik aan het fotograferen in een prachtige oude boerderij . Ik wilde een simpel portretje schieten voor een mooie verweerde muur. Alleen het aanwezige licht was niet al te mooi.Licht wordt vaak mooier als je er richting aan geeft. Recht van voren is doorgaans niet te best, maar van opzij of van achteren kan heel goed werken.Voor deze foto koos ik ervoor om een flitser (voorzien van een softbox) direct naast het model te plaatsen. Alleen; als je alleen een flitser toevoegt en verder niks, dan wordt de foto niet veel beter.Ik wilde dat het flitslicht zichtbaar werd, zonder dat het model overbelicht zou worden. En ik wilde contrast creŽren tussen beide kanten van het model. Een lichtere en een donkere kant. Dat geeft namelijk schaduwen en daarmee diepte aan je foto.Om dat voor elkaar te krijgen ga je eerst werken aan de schaduwkant. Wat schaduw moet worden is bij de eerste foto met het aanwezige licht nog te helder. De eerste stap is dus de complete foto donkerder te maken.De meeste controle heb je als je jouw camera op de M-stand zet. Het kan echter ook op bijvoorbeeld de diafragma-voorkeuze stand in combinatie met onderbelichting (minnen).