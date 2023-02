Flitsfotografie tip: Koop een generieke opzetflitser

2x Yongnuo YN600EX-RT II Speedlites + Yongnuo YN-E3-RT transmitter

Vaak bieden deze opzetflitsers met dezelfde specificaties voor een fractie van de prijs. Ook hierbij kun je kiezen voor een flitser die specifiek met jouw camera kan communiceren. Zo krijg je ook alle mogelijkheden die de merkgebonden modellen bieden.Mijn advies zou overigens zijn om te starten met opzetflitser (ook wel reportageflitsers genoemd). Studioflitsers kan natuurlijk ook, maar die zijn vaak duurder en minder praktisch als je ook op locatie wilt flitsen.Een opzetflitser (of meerdere) met flitsontsteker is mijn advies. Je kunt je flitser dan van je camera afhalen en op afstand af laten gaan wanneer je een foto maakt. Hiermee bereik je de mooiste resultaten.Zelf gebruik ik de opzetflitsers van Yongnuo. Deze flitsers zijn heel betaalbaar en presteren in de praktijk prima.Veel andere merken hebben het echter ook goed voor elkaar. Het prettige van deze niet-merkgebonden flitsers is dat je ze ook kunt gebruiken als je met een ander cameramerk gaat fotograferen.Kies eventueel voor een merk dat zowel opzetflitsers als studioflitsers aanbiedt. Uiteraard moeten ze dan wel gemixed gebruikt kunnen worden. Ook als je dan nu nog geen studioflitsers aanschaft, geeft het je wel de flexibiliteit voor de toekomst.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.