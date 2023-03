Flitsfotografie tip: Koop geen Omnibounce

Veel fotografen denken dat ze hun flitslicht kunnen verzachten door een Omnibounce te kopen. Dit is een klein plastic kapje dat je op je flitser kunt zetten. In de praktijk is het effect van een dergelijk plastic kapje te verwaarlozen.





De zachtheid van je licht komt van het formaat van je lichtbron (hoe groter, hoe zachter) en de afstand tot je onderwerp.Beide veranderen vrijwel niet met een Omnibounce. Het enige wat er gebeurd is dat het licht iets meer verspreidt wordt; het wordt meer kanten op geslingerd.Het effect van een Omnibounce is echter minimaal. Je raakt vooral flitskracht kwijt. Hierdoor moet je flitser dus harder werken voor hetzelfde licht en zal de batterij sneller leeg gaan.Bespaar je die paar tientjes voor dat stuk plastic dus maar.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.