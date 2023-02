Flitsfotografie tip: Maak je niet te druk om het richtgetal

Afhankelijk van de manier waarop je jouw flitsers gaat gebruiken is die maximale kracht helemaal niet zo relevant. Zelf flits ik vrijwel nooit op de maximale instelling. Dan heb ik meestal veel te veel licht.



Het richtgetal van een flitser wordt helaas niet door alle fabrikanten op dezelfde manier gemeten. Meestal wordt er uitgegaan van 100 ISO en 105mm, maar soms wordt bijvoorbeeld 200 ISO gebruikt of een zoomstand van 200mm (waardoor het richtgetal dus hoger wordt).



Vaak wordt het richtgetal van de flitser ook al genoemd in de naam van de flitser. Bijvoorbeeld de Canon Speedlite 600 EX-RT. Die heeft een richtgetal van 60 (bij 100 ISO en 200mm).



Voor een opzetflitser die je vooral gaat gebruiken voor portretfotografie is een richtgetal tussen de 40 en de 60 meestal meer dan voldoende.





