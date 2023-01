Waarvoor zijn groepen en kanalen op je flitser?

Wanneer je met opzetflitsers aan de slag gaat kom je het instellen van groepen en kanalen tegen. Wat kun je daar eigenlijk mee en hoe gebruik je het in de praktijk?



Je kunt je flitsers instellen op verschillende groepen (Gr), groep A, groep B, groep C, et cetra. Vervolgens kun je de flitsers in groep A op bijvoorbeeld een flitssterkte van zetten, en de flitser in groep B op een sterkte van bijvoorbeeld 1/8ste.



Zo kun je bijvoorbeeld een kant van het gezicht 'goed' belichten en de andere kant van het gezicht wat onderbelichten. Zo krijg je diepte in het gezicht.



Ook de zoomstand kun je zo voor iedere flitser afzonderlijk regelen.





Kanalen

Kanalen (CH) gebruik je alleen als je samen met andere fotografen aan de slag bent die hetzelfde merk flitsers gebruiken als jij gebruikt.Afgelopen zaterdag gaf ik bijvoorbeeld een workshop Paintsplash, waarbij de cursisten verdeeld waren in in drie groepjes. Groep 1 startte met paintdrum, groep 2 met verfsculpturen en groep 3 zette bloemen in inktwolken. En zo rouleerden ze.