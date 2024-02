Studioportretten met twee flitsers

Wellicht is het verleidelijk om in je studio direct al je flitsers in te zetten, maar meestal is dat niet verstandig. Je kunt je lichten het beste langzaam opbouwen. In deze video van Nathan Elson laat hij zijn favoriete opstellingen zien met twee flitsers.



Eerder maakte Nathan trouwens al een video over het maken van studioportretten met één flitser.