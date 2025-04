Flitsfotografie tip: Zet je flitser buiten

Dreidre - f/2.8, 1/80s, 200 ISO @ 28mm

Het effect dat dit in je foto geeft, is alsof er natuurlijk licht naar binnen valt. Handig op een bewolkte dag om toch het effect van een zonnetje te creëren. Bovendien kan het ook heel sfeerverhogend werken; een mooie lichtinval op de juist plek.Je kunt het invallende licht als hoofdlicht gebruiken, maar het kan natuurlijk ook gecombineerd met flitsers die wel binnen staan.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.