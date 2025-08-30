Korting en gratis een fotografieboek cadeau bij onze online fotografiecursussen. Bespaar 90 euro!
Laura Poort

Cameranu Experience Day 2025 in Burgers’ Zoo: fotografie, natuur en inspiratie

zaterdag 30 augustus 2025, 13:31 door | 41x gelezen | 0 reacties

Op zaterdag 20 september 2025 organiseert Cameranu samen met Burgers' Zoo opnieuw de Cameranu Experience Day. Tijdens deze dag staat fotografie centraal en kun je leren, ontdekken en fotograferen in een van de mooiste dierentuinen van Nederland.

» Meer informatie en tickets

Cnu aquarium


Wat kun je verwachten?


De Cameranu Experience Day is bedoeld voor iedereen die van fotografie houdt: van beginnende smartphonefotograaf tot ervaren natuurfotograaf. In het decor van tropische regenwouden, savannes en kleurrijke aquaria kun je je volledig onderdompelen in fotografie.

Het programma bestaat uit:
- Lezingen en demonstraties van bekende fotografen
- Photowalks onder begeleiding van professionals
- Live demonstraties van de nieuwste camera's, lenzen en accessoires
- De mogelijkheid om zelf gear te testen en uit te proberen

Daarnaast zijn er diverse merken aanwezig om hun producten te laten zien en vragen te beantwoorden.

Voor wie is het interessant?


Of je nu wildlife wilt fotograferen, macrofoto's wilt maken of je skills wilt verbeteren: er is voor ieder wat wils. De dag is ook een mooie kans om andere fotografieliefhebbers te ontmoeten, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Praktische informatie


Datum: Zaterdag 20 september 2025
Locatie: Burgers' Zoo, Arnhem
Organisatie: Cameranu & Burgers' Zoo
Tickets: Via de website van Cameranu (beperkt aantal plaatsen)

Deelname kost 35 euro en is inclusief toegang tot de dierentuin (a 29 euro). Je krijgt ook korting op extra toegangskaartjes voor als je het gezin mee wilt nemen.

» Meer informatie en tickets

De combinatie van een prachtige locatie, inspirerende sprekers, workshops en de mogelijkheid om nieuwe apparatuur te testen, maakt dit een interessante dag voor fotografen van elk niveau.

