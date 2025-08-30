Cameranu Experience Day 2025 in Burgers’ Zoo: fotografie, natuur en inspiratie

Meer: Fototip
Cameranu Experience Day 2025 in Burgers’ Zoo: fotografie, natuur en inspiratiezaterdag 30 augustus 2025, 13:31 door Laura Poort | 41x gelezen | 0 reacties
Op zaterdag 20 september 2025 organiseert Cameranu samen met Burgers' Zoo opnieuw de Cameranu Experience Day. Tijdens deze dag staat fotografie centraal en kun je leren, ontdekken en fotograferen in een van de mooiste dierentuinen van Nederland.
» Meer informatie en tickets
Wat kun je verwachten?
De Cameranu Experience Day is bedoeld voor iedereen die van fotografie houdt: van beginnende smartphonefotograaf tot ervaren natuurfotograaf. In het decor van tropische regenwouden, savannes en kleurrijke aquaria kun je je volledig onderdompelen in fotografie.
Het programma bestaat uit:
- Lezingen en demonstraties van bekende fotografen
- Photowalks onder begeleiding van professionals
- Live demonstraties van de nieuwste camera's, lenzen en accessoires
- De mogelijkheid om zelf gear te testen en uit te proberen
Daarnaast zijn er diverse merken aanwezig om hun producten te laten zien en vragen te beantwoorden.
Voor wie is het interessant?
Of je nu wildlife wilt fotograferen, macrofoto's wilt maken of je skills wilt verbeteren: er is voor ieder wat wils. De dag is ook een mooie kans om andere fotografieliefhebbers te ontmoeten, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.
Praktische informatie
Datum: Zaterdag 20 september 2025
Locatie: Burgers' Zoo, Arnhem
Organisatie: Cameranu & Burgers' Zoo
Tickets: Via de website van Cameranu (beperkt aantal plaatsen)
Deelname kost 35 euro en is inclusief toegang tot de dierentuin (a 29 euro). Je krijgt ook korting op extra toegangskaartjes voor als je het gezin mee wilt nemen.
» Meer informatie en tickets
De combinatie van een prachtige locatie, inspirerende sprekers, workshops en de mogelijkheid om nieuwe apparatuur te testen, maakt dit een interessante dag voor fotografen van elk niveau.
Over de auteur
Laura Poort is SEO specialist bij Cameranu; de winkel voor de fotograaf & filmmaker. Met haar dagelijkse werkzaamheden zorgt ze ervoor dat de producten en inspiratie van Cameranu online goed vindbaar zijn. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met macrofotografie en is tuinieren een grote hobby.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ook interessant
-
De winaar van de Nikon Comedy Wildlife Award is bekend
door Nando Harmsen
-
Cameranu opent winkel in Utrecht met leuk evenement
door Elja Trum
-
Cameranu.nl Adventskalender; elke dag een andere aanbieding
door Elja Trum
-
Wildlife fotografie en de overstap naar mirrorless
door Evert Doorn
-
Het Sony event over de nieuwe A7R V mirrorless camera
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
43.325 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.