De winaar van de Nikon Comedy Wildlife Award is bekend

Milko Marchetti - winaar Nikon Comedy Wildlife Award 2024

Milko Marchetti: "Natuurfotografie is mijn passie, al sinds ik een jongetje was, en ik heb er altijd al mijn vrije tijd en energie in gestoken. De natuur heeft zoveel schoonheid en variatie te bieden, en met een camera heeft een fotograaf het vermogen, als een soort superpower, om een moment te bevriezen en het voor altijd te laten duren in de vorm van een foto.""De emotie die ik ervaar op het moment dat ik op de knop klik is pure adrenaline, en ik hoop altijd ten minste één echte emotie over te brengen via mijn fotografie. Het lijkt erop dat dat deze keer echt gelukt is!"Er waren nog negen andere categoriewinnaars. Kingston Tam uit Autralië won de Nikon Young Photographer Award met een lachende kikker. Sarthak Ranganadhan won de Nikon Junior Category met kussende uiltjes.