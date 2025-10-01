Maak je wildlife foto's laag bij de grond

Meer: Natuurfotografie
Maak je wildlife foto's laag bij de grondwoensdag 1 oktober 2025, 14:41 door Elja Trum | 23x gelezen | 0 reacties
In deze video geeft natuurfotograaf Peter Bredahl Dam je handige tips om betere wildlife foto's te maken. Hij laat je bijvoorbeeld zien hoeveel verschil een lagere positie uitmaakt voor je foto's.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
