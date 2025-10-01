Photofacts Academy

Elja Trum

Maak je wildlife foto's laag bij de grond

woensdag 1 oktober 2025, 14:41 door | 23x gelezen | 0 reacties

In deze video geeft natuurfotograaf Peter Bredahl Dam je handige tips om betere wildlife foto's te maken. Hij laat je bijvoorbeeld zien hoeveel verschil een lagere positie uitmaakt voor je foto's.



Meer weten over natuurfotografie?


En als je meer wilt weten over hoe je onder veel (soms moeilijke) omstandigheden toch met mooie natuurfoto's terug kunt komen, dan kun je natuurlijk onze Cursus Natuurfotografie voor beginners volgen op Photofacts Academy.


In deze cursus op Photofacts Academy neemt natuurfotograaf Rob Dijkstra jullie mee de natuur in. Door middel van heldere praktijkvoorbeelden ontdek je het geheim om mooie natuurfoto's te maken.

Je kunt deze en andere cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

