Er is weer bloesem te fotograferen

Nikola - f/4, 1/400s, 100 ISO @ 100mm

Meer weten over portretfotografie?

Zelf heb ik niet zoveel met landschap- of natuurfotografie, dus ik combineer het ook nog graag met een model. Gisteren ben ik samen met model Nikola naar een parkje in de buurt geweest. Dat levert leuke foto's op die later in het jaar niet echt meer gemaakt kunnen worden.Ga je zelf ook met een model aan de slag? Als je midden op de dag in de stralende zon aan het fotograferen bent, is het handig om je model met zijn of haar rug naar de zon toe te laten staan. Zo voorkom je felle lichtvlekken op het gezicht; die blijven dan beperkt tot de randen en het haar.Vaak werkt een groot diafragma (klein diafragmagetal) goed. Daarmee zorg je voor een kleine scherptediepte in je beeld.Heb je genoeg bloesem in de buurt? Dan is het ook leuk om er zelf als fotograaf ook tussen te gaan staan. Je kunt dan de bloesem onscherp in de voorgrond meenemen, dat zorgt voor sfeervolle vlekken in beeld.Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie. Portretfotografie tips (Elja Trum) Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum) Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager) Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk) Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers) Starten met Flitsen (Elja Trum) Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap