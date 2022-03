Krokussen fotograferen, van dichtbij en veraf

Het voorjaar lonkt. Na een lange periode met somber weer laat de zon zich de afgelopen weken weer regelmatig zien en de temperaturen halen met dagen al de 10 plus graden. Al met al prima weer voor de eerste voorjaarsbloeiers zoals de krokussen. Hoe ga ik ze dit jaar fotograferen?





Naar onze vaste plek.

Derde jaar.

Met 600mm en met tegenlicht.

Net als afgelopen jaren bezoek ik met mijn fotomaatje hetzelfde kasteelpark met heel veel sneeuwklokjes maar ook fraaie krokussen en narcissen.Het is er heerlijk fotograferen. Je kunt goed bij de bloemen komen, er is een vijver en de zon kan tussen de hoge bomen door de bloemen beschijnen.Dit is al het derde jaar dat ik hier kom fotograferen. Is het dan nog wel een uitdaging denk je misschien. Voor mij en mijn maatje is het dat zeker. Ik fiets er in februari dan ook regelmatig langs om te inspecteren of we al kunnen gaan.Dit jaar kan dat vroeg en is het weer de uitdaging om andere aansprekende foto's te maken dan de afgelopen jaren.De zon laat zich helemaal zien en dat biedt vele mogelijkheden, onder andere tot fotograferen met tegenlicht. We zijn er daarom vroeg bij. Door de vrieskou blijven de krokussen lang gesloten. De groepjes staan wat verspreid en ik loop er enkele malen langs.Thuis had ik me al bedacht close-ups te willen maken met mijn 200-600mm lens. Ter plekke bedenk ik me dat ik twee groepjes krokussen in beeld wil waarvan eentje scherp en met tegenlicht.Het andere groepje ga ik gebruiken om doorheen of net langs te fotograferen. Even later ligt mijn camera op een zitmatje op de grond en stel ik scherp op het verst af gelegen groepje. Het is nog even puzzelen want ik wil de kortst mogelijke scherpstelafstand.Vervolgens verschuif ik de camera naar links en rechts tot ik tevreden ben over de compositie. Een groot diafragma zorgt voor een fraaie en vage voor- en achtergrond, het tegenlicht voor een even fraaie bokeh.