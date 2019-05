Het populairste én het leukste cadeau voor moederdag

Foto's: Makhmutova Dina en Raphael Lovaski via Unsplash

(Familie-)portretten

Na de makeover-sessie verzamel je het gezin samen voor een familieportret. Dit kan een studio-aangelegenheid zijn, of als je een beginnende fotograaf bent, dan kun je de foto's maken in een deel van je huis dat goede herinneringen heeft aan jullie allemaal.Met een digitale camera kun je veel kansen benutten om met verschillende lichtomstandigheden, achtergronden en composities te spelen om ervoor te zorgen dat je die sfeer in je foto's krijgt waar je (en vooral je moeder) van houdt.Natuurlijk kun je ook alleen portretfoto's van je moeder maken. Eventueel naast familiefoto's van iedereen gezamenlijk. Wat ook een leuk idee is, is om een oude foto van je moeder (een jeugdfoto van haar bijvoorbeeld) na te maken. Zeker nadat ze de verjongende make over behandeling gehad heeft.