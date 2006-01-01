Nando Harmsen

Zet je camera naar zomertijd

zondag 29 maart 2026, 13:26 door Nando Harmsen

Het is weer zover. De klok wordt vooruit gezet. De zomertijd is aangebroken. Dat betekent klokken verzetten. Vergeet daarbij niet de tijd in je camera of camera's. Die moet ook verzet worden.

Zomertijd betekent de klok verzetten. Niet letterlijk de klok verzetten, maar de tijd verzetten. Ik kon nooit onthouden of dit vooruit of achteruit was, tot ik hoorde van het ezelsbruggetje: 'voor'jaar is 'voor'uit. Nu vergeet ik het nooit meer.

Klokken zijn er op de meest onwaarschijnlijke plekken. De wandklok, de wekker, de magnetron, oven, koffiezetapparaat, horloge en niet vergeten, de auto. Sommige (of de meeste) dingen gaan tegenwoordig automatisch.

IMG 3350


De klok in de camera, actioncamera en drone gaat echter niet automatisch. Die klok moet je niet vergeten te verzetten wil je een correcte tijdstempel in je foto's hebben. Ga dus naar de tijdinstelling en zet de klok een uur vooruit.

Sommige camera's hebben een speciale zomertijd-functie. Bij Canon is dat het zonnetje bij de tijdzone. Dat is handig om de klok te verzetten zonder de tijd te hoeven aanpassen. Kijk in het menu van jouw camera of jij ook deze handige functie hebt.

Staat de tijd correct, is de klok verzet? Dan hebben je foto's weer de juiste tijdstempel. Over een half jaar is het weer zover. Dan gaan we weer naar wintertijd. Maar geniet in de tussentijd eerst van de lente en de zomer.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.

