Zet je camera naar zomertijd



De klok in de camera, actioncamera en drone gaat echter niet automatisch. Die klok moet je niet vergeten te verzetten wil je een correcte tijdstempel in je foto's hebben. Ga dus naar de tijdinstelling en zet de klok een uur vooruit.



Sommige camera's hebben een speciale zomertijd-functie. Bij Canon is dat het zonnetje bij de tijdzone. Dat is handig om de klok te verzetten zonder de tijd te hoeven aanpassen. Kijk in het menu van jouw camera of jij ook deze handige functie hebt.



Staat de tijd correct, is de klok verzet? Dan hebben je foto's weer de juiste tijdstempel. Over een half jaar is het weer zover. Dan gaan we weer naar wintertijd. Maar geniet in de tussentijd eerst van de lente en de zomer.



