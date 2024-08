Ledlampje in de vorm van een filmrolletje

Verwacht echter niet teveel van de lichtbron. Qua felheid levert ie wellicht net wat meer dan een smartphone lampje. Niet bepaald een vervanger van je flitser dus.



De bevestiging op de flitsschoenadapter werkt magnetisch, waardoor je hem ook nog naar boven en naar beneden kunt draaien. Bovendien kun je hem hierdoor aan elk metalen oppervlak bevestigen. Dat kan handig zijn als je iets in je scene wilt oplichten.



De ledlamp heeft een vast helderheid, maar kan wel van kleurtemperatuur wisselen. Er zijn 3 standen: 3000, 45000 en 6000 Kelvin (van geel naar wit dus). Je laad het lampje op via een USB-C kabel.



Om de retro look af te maken is het bijgeleverde doosje ook vormgegeven als het doosje van een filmrolletje.