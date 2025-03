Elinchrom LED 100 C continue licht aangekondigd

Uiteraard kun je de lamp gebruiken met de lichtvormers van Elinchrom, maar je kunt ook veel Profoto lichtvormers hierop aansluiten. Handig dus als je al een boel van deze lichtvormers hebt en ook iets met continue licht of video wilt gaan doen.



Je kunt de LED 100 C natuurlijk gebruiken voor fotografie, maar waarschijnlijk is deze lamp vooral interessant voor fotografen die ook zo nu en dan video's opnemen. Dan kun je de lamp voor beide inzetten.



Met een hoge CRI van 95+ voor nauwkeurige kleurreproductie, een instelbaar kleurtemperatuurbereik van 2700°K tot 6500°K en 50W RGB-mogelijkheden, kun je deze lamp goed inzetten voor professionele omgevingen waarbij nauwkeurigheid belangrijk is.



De Elinchrom LED 100 C is te koop voor 539 euro.



