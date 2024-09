SmallRig heeft de RC 100B COB LED video lamp gelanceerd

Behalve een krachtigere lichtbron biedt deze nieuwe lamp Bluetooth ondersteuning voor het op afstand bedienen van de lamp. Dit was een van de nadelen van het kleinere model.



Koppel de lamp aan op een stroombron via een kabel, of gebruik een V-mount batterij voor de flexibiliteit van draadloos gebruik. Een losse adapter voor twee NP-F970 batterijen is ook verkrijgbaar.



Net als de RC 60B is deze compacte COB LED lamp ideaal voor op locatie, maar biedt behalve meer licht ook meer mogelijkheden.



De SmallRig RC 100B COB LED video lamp is verkrijgbaar voor 233 euro.





