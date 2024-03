Nieuwe fotografie podcast: 30 Minuten Sluitertijd

Beide fotografen maken voornamelijk straatfoto's, maar in de podcast willen ze het zeker niet alleen over straatfotografie gaan hebben.



Michiel Heijmans kennen we natuurlijk van zijn boek de Straatfotobijbel en de bijpassende cursus bij Photofacts Academy. Niels de Kemp is straatfotograaf en werkt in het dagelijks leven voor de politie.



Leuk dat er weer een nieuwe Nederlandstalige fotografie podcast is verschenen. Hopelijk houden de heren het samen lang vol.



