Gratis online sessie: 10 Tips voor Spontane Straatfoto's

Aanstaande donderdag lanceren we ons nieuwste boek: de Straatfotobijbel. Dat doet auteur Michiel Heijmans met een gratis online sessie waarin je 10 tips krijgt voor spontane straatfoto's. We nodigen je graag uit om hierbij aanwezig te zijn!



Je kunt gewoon thuis vanaf je computer of tablet meedoen; je hoeft er de deur niet voor uit! De sessie is donderdag 11 mei om 20:00 uur.



» Meld je direct gratis aan



Uiteraard kun je ook jouw vragen over straatfotografie stellen aan Michiel!



Gisteren stuurde de drukker ons alvast de eerste 5 exemplaren toe. In de video hieronder zie je hoe Michiel zijn eerste boek uitpakte.