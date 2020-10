Waar zit jij in deze foto-grafiek?

En dan nu de vertaling van die grafiek naar mijn fotografische ontwikkeling, opgedeeld per kleurlijn:





Blauw: hoe goed je denkt dat je bent

Oranje: de ontwikkeling van je kennis

Groen: de daadwerkelijke kwaliteit van je foto's

Tien jaar geleden was ik heel blij met de door mij gemaakte foto's. Onder de indruk zelfs. Ik was net begonnen met wat serieuzer fotograferen. Familie en vrienden waren enthousiast over mijn beelden.Dat smaakte naar meer, dus volgde ik cursussen en workshops. En toen zakte mijn fotografische eigenwaarde als een pudding in elkaar. Ik realiseerde me dat ik nog een lange weg had te gaan.En toen ontdekte ik nabewerking in Lightroom.Ik maakte de meest vreselijke kleurgedrochten (vind ik nu), waar ik langzaamaan weer van herstelde.Vervolgens zakte ik weer in, dat kwam omdat ik klaar was met straatfotografie, maar nog niet kundig genoeg bleek om projectmatig te werken. Bovendien had ik nog geen richting. Dus voil, daar nam mijn fotografische eigenwaarde weer een duik naar beneden.Inmiddels werk ik eindelijk aan een langdurig project en ben ik weer een stuk blijer, fotografisch gezien. Maar ook dat zal wel weer veranderen, ooit. De rechte blauwe lijn aan het einde van de grafiek is bij mij denk ik toch wat wisselvalliger.Die oranje lijn uit de grafiek, die heb ik nauwgezet gevolgd. Eerst de automatische stand, toen aan de slag met de afzonderlijke instellingen. Om vervolgens de illusie te hebben dat ik beter zou worden door andere camera's, objectieven en statieven te kopen.Maar zoals ook in de grafiek is te zien die focus op spullen remde mijn ontwikkeling juist af. Ik ben ervan hersteld, en gelukkig vrij snel.Ik verdiep me nu in compositie en het denken in reeksen (in plaats van losse foto's). En ik koop alleen nog nieuwe spullen zodra ik constateer dat ik tegen de grenzen van mijn huidige apparatuur aanloop.En dan de lastigste: de daadwerkelijke kwaliteit van mijn foto's. Lastig omdat ik mijn blik dan in een objectieve modus moet zien te krijgen. Als ware ik iemand anders, zonder kennis van hoe en waar de foto is genomen.Dat lukt beter met foto's die ik langer geleden maakte. En dan zie ik (gelukkig) wel degelijk verbetering.Ik kan je daarom van harte aanraden: duik eens in je archief en bekijk je foto's van een paar jaar geleden.Wat zie je? En wat is er sindsdien veranderd? De kans is groot dat je reden hebt om trots te zijn op hetgeen je in de tussentijd hebt geleerd en toegepast.