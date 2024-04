Externe monitor voor fotografie op een camera gebruiken

Macrofotografie en een extern scherm. Je ziet beter wat je in beeld hebt.

Het voordeel is een groot beeldscherm. Je hoeft niet door een kleine zoeker te kijken, of op een drie inch LCD-scherm. Zet het externe scherm op de flitsschoen, of bevestig het op een aparte beugel aan een statief.Het nadeel is de omvangrijke opstelling die je met een extern scherm krijgt, de HDMI-kabel, en de noodzaak van extra accu's. Heb je een smartphone als extra scherm? Dan is het te hopen dat je even niet gebeld wordt of berichtjes krijgt.