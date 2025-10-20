Fotograferen in de avond tijdens de donkere maanden

De donkere maanden staan weer voor de deur. De tijd dat het vroeg donker is. Het lijkt misschien een tijd waarin fotografie op een laag pitje komt te staan. Maar dat hoeft helemaal niet. Maak gebruik van het donker. Ik geef je enkele ideeën.



Je kan je opsluiten en de donkere dagen van de winter binnen doorbrengen. Misschien kan je de Lightroom catalogus opschonen, of een jaar-fotoboek maken. Geef je camera of statief een schoonmaakbeurt, als dat nodig is.



Je kan ook naar buiten gaan tijdens de donkere avonden van de wintermaanden. Juist het donker geeft je gelegenheid om met licht te gaan spelen. Geen zonlicht, of daglicht, maar je eigen licht. Of bij en met het licht van de sterren.



Ga naar buiten en sluit jezelf niet op. Ga dingen uitproberen, en wees creatief. Weet je niet goed waar je moet beginnen? Ik geef je een paar ideeën ter inspiratie.





1. Sterrensporen fotograferen

je hebt een heldere hemel voor nodig, maar als die er is kan je uitstekend sterrensporen fotograferen. Zoek een donkere plek op, of daag jezelf uit en doe dit met het licht van de beschaving erbij.