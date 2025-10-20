Fotograferen in de avond tijdens de donkere maanden

Meer: Inspiratie
Fotograferen in de avond tijdens de donkere maandenmaandag 20 oktober 2025, 20:02 door Nando Harmsen | 83x gelezen | 0 reacties
De donkere maanden staan weer voor de deur. De tijd dat het vroeg donker is. Het lijkt misschien een tijd waarin fotografie op een laag pitje komt te staan. Maar dat hoeft helemaal niet. Maak gebruik van het donker. Ik geef je enkele ideeën.
Je kan je opsluiten en de donkere dagen van de winter binnen doorbrengen. Misschien kan je de Lightroom catalogus opschonen, of een jaar-fotoboek maken. Geef je camera of statief een schoonmaakbeurt, als dat nodig is.
Je kan ook naar buiten gaan tijdens de donkere avonden van de wintermaanden. Juist het donker geeft je gelegenheid om met licht te gaan spelen. Geen zonlicht, of daglicht, maar je eigen licht. Of bij en met het licht van de sterren.
Ga naar buiten en sluit jezelf niet op. Ga dingen uitproberen, en wees creatief. Weet je niet goed waar je moet beginnen? Ik geef je een paar ideeën ter inspiratie.
1. Sterrensporen fotograferen
je hebt een heldere hemel voor nodig, maar als die er is kan je uitstekend sterrensporen fotograferen. Zoek een donkere plek op, of daag jezelf uit en doe dit met het licht van de beschaving erbij.
Het mooie van de donkere maanden is, dat je vroeg op pad kunt. En je bent weer op tijd terug zodat het geen nachtwerk hoeft te worden.
2. Lichtsporen fotograferen
Vind je sterrensporen niet zo boeiend, of al snel saai? Dan kan je ook een plek opzoeken om lichtsporen te fotograferen. Auto's en fietsers (als ze licht aan hebben) kunnen mooie lijnen in beeld vormen.
Woon je bij een luchthaven? Fotografeer vliegtuig-lichtstrepen. Bij een rivier voorbijvarende schepen. Of kies de lichtsporen van een passerende trein.
3. Zelf lichttekenen
Voel je je creatief? Ga dan zelf lichttekenen. Je kan er vanalles voor gebruiken. Zaklampjes, lichsnoeren, of speciale hulpmiddelen voor lichttekenen. Maak cirkels, orbs, of teken figuren. Niets is te gek.
Lichttekenen kan een uitdaging zijn. Maar er zijn genoeg avonden om te oefenen. Zoek een leuke plek uit en ga aan de slag. Hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt.
4. Modelfotografie met een flitser
Natuurlijk kan je ook een model meenemen naar een plek met straatverlichting. Neem een losse flitser mee en ga modelfoto's maken. Zorg ervoor dat je het omgevingslicht ook hebt.
Het is als een studio op locatie. Gebruik één flitser, of kies er meer. Met een kleine scherptediepte kan je bovendien spelen met bokeh.
Voel je je niet op je gemak in het donker? Neem je partner of de partner van je model mee als hulpje. Voor het dragen van de tas of als ondersteuning voor de lichtstandaard. En het is bovendien gezelliger.
5. De Nachtelijke stad fotograferen
Natuurlijk kan het fotograferen van een stad in het donker niet ontbreken. Ga een stad in en fotografeer de verlichte straten. Liefst met mensen er in, want een lege stad is zo... leeg.
Je kan ook industrie gaan fotograferen, zoals Rotterdam of Antwerpen. Vooral raffinaderijen zijn vaak uitbundig verlicht. Of zoek lichtfestivals op. Hou je van kerst en kerstverlichting? Dan is december een perfect moment om er opuit te gaan.
6. Combineer meerdere dingen
Al deze losse 'soorten' fotografie kan je natuurlijk perfect combineren. Een model in een stad is vanzelfsprekend. Je kan het model echter ook fotograferen in combinatie met lichttekenen.
Ga een stapje verder en fotografeer de verlichte stad met sterrensporen. Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Of maak gebruik van lichtsporen van auto's met sterrensporen. Of voeg daar nog een model aan toe.
De donkere maanden zijn ideaal voor het fotograferen. Juist omdat het zo vroeg en lang donker is heb je veel mogelijkheden onder handbereik. Maak er gebruik van, en sluit jezelf niet op. Daar wordt je alleen maar somber van.
Wil je weten hoe sommige technieken uitgevoerd kunnen worden? Bekijk de cursussen op Photofacts Academy voor onder andere sterrensporen, lichttekenen en het fotograferen met een flitser.
Natuurlijk je kan de donkere maanden ook voor het bekijken van de cursussen op Photofacts Academy gebruiken. Maar ga wel daarna wel op pad om te oefenen... In het donker, natuurlijk.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
