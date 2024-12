Wat is er van mijn goede voornemen terecht gekomen?

Het lichttekenen is verre van makkelijk, zeker niet als je meer wilt dan alleen een cirkel tekenen met een lichtbuis. Mijn wens is dan ook echt tekenen, en dat vergt nog veel meer oefening. Ik blijf het volhouden, ook in 2025.



Ik kom nog even terug op dat artikel waarin ik lichttekenen als goed fotografie voornemen genoemd heb. Daar zijn best wat reacties op gekomen. Wat is er in jouw geval van terecht gekomen? Vertel het in een reactie onder dit bericht.



Meer Lightpainting tips?

