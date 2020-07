Heb jij komeet NEOWISE al op de foto? Wees er snel bij voor het te laat is

Het moet bijna wel zijn opgevallen, want naast de redelijk kleine artikeltjes op nieuws websites, zijn de sociale media overstroomd met foto's van de komeet NEOWISE. Dat is ook niet zo vreemd, want een komeet die met het blote oog zichtbaar is hebben we al heel erg lang niet meer gehad.



In 2007 was de grote komeet c/2006 p1 McNaught een sensationele verschijning aan de hemel. Aan het Zuiderlijk halfrond, weliswaar. Wij moesten dat helaas missen. Maar nu hebben we NEOWISE, die misschien niet zo spectaculair is als McNaught, maar zeer zeker de moeite waard.



NEOWISE is een komeet die momenteel alweer terug keert naar de verre, koude regionen van het zonnestelsel. Ze heeft haar rondje om de zon al gedaan, en zal pas weer over 7000 jaar terugkeren. Nu NEOWISE verder van de zon af beweegt, zal ze ook redelijk snel zwakker worden, en uiteindelijk onzichtbaar voor het blote oog. Maar zo ver is het nog niet.



De hele maand juli staat de komeet nog aan de hemel. In augustus ook, maar waarschijnlijk is de helderheid dan zo ver terug gelopen dat we zonder telescoop niets meer zullen zien.



De onderstaande video van Paulo Girotti, die op APOD (Astronomy Picture of the Day) is verschenen, laat de komeet zien, samen met lichtende nachtwolken.