Wat doe je met al die vallende sterrenfoto's zonder vallende ster?

De Perseïden sterrenregen is achter de rug. Ben je op pad gegaan om dit te fotograferen? Dan heb je waarschijnlijk meer foto's zonder vallende ster dan met vallende ster. Wat doe je dan met al die foto's? Ik geef je drie opties waaruit je kan kiezen.



Je moet continu blijven fotograferen, zo lang als mogelijk, om de trefkans te vergroten. Hoe langer je blijft doorgaan, hoe meer kans er is dat je een vallende ster in beeld hebt. Vergis je niet, je zal meer vliegtuigen en satellieten in beeld krijgen dan vallende sterren.



Ik fotografeer altijd met 10-15 seconden belichtingstijd, continu gedurende één of twee uur. Er zit slechts één seconde interval tussen de foto's, korter is niet mogelijk, helaas. Dat zijn zes foto's per minuut, 360 in een uur, ofwel 720 in die twee uur tijd.