Lichtsterren maken in je foto's

Nijmegen - f/11, 1/2000s, 200 ISO @ 24mm

Wat je nodig hebt zijn twee dingen: Een diafragma van f/11 of hoger en een voorwerp om voor de zon te zetten. Dat diafragma zorgt voor de ster, maar zonder voorwerp voor de zon, zie je die ster helemaal niet zo goed.Dat voorwerp kan een kerk, een boom of een persoon zijn, dat maakt verder niet uit. Als je je camera goed hebt ingesteld, positioneer je jezelf zo, dat de zon precies op de rand van je onderwerp zit.Schuif iets naar links of rechts met je camera, en je ziet de ster vanzelf verschijnen en veranderen. Kijk wat een kleiner diafragma (f/16?) doet met de ster. Wordt ie mooier? Meer diffuus?Speel hiermee, ik weet zeker dat het je mooie plaatjes oplevert!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.