Lust for Life - Ed van der Elsken 25 mei - 6 oktober 2019

Ik bezing het leven. Ingewikkelder ben ik niet. Ik bezing dan ook alles: liefde, moed, schoonheid, maar ook woede, bloed, zweet en tranen.

-Ed van der Elsken



Het Nederlands Fotomuseum heeft het kleurenwerk van fotograaf Ed van der Elsken van de ondergang gered en viert dit deze zomer met Lust for Life: de eerste overzichtstentoonstelling van zijn kleurenwerk. Met de grootste iconen en nog nooit eerder getoond werk. Rond universele thema's als liefde, leven en dood brengt Ed met zijn kleurenfotografie een ode aan de mens en het leven.



Ed is ongekend populair onder oude én jonge generaties. Zijn eigenzinnige, extraverte karakter valt samen met zijn fotografie. Via zijn camera maakte hij contact met mensen over de hele wereld. Zijn energie en levenslust leven voort in zijn werk en blijft mensen raken.





Ed gered

Publicatie

Deze tentoonstelling was niet mogelijk geweest zonder de restauratie van al zijn kleurenfoto's. In 2016 luidde het museum de noodklok: de schimmel op de kleurendia's van Ed moest per direct worden verwijderd, anders ging zijn kleurenwerk voorgoed verloren.Een PR offensief en een succesvolle (crowd)funding hebben ertoe geleid dat het museum in 2016 van start ging met het grootste fotorestauratieproject – ruim 42.000 dia's – uit de Nederlandse geschiedenis.Onlangs werd de laatste dia schoongemaakt en daarmee is het kleurenwerk van Ed voorgoed gered van de ondergang en kan er voor het eerst een groot overzicht van zijn kleurenwerk getoond worden aan het publiek.In mei verschijnt ook de publicatie Lust for Life: het eerste, omvattende overzicht van Ed's kleurenwerk. Het boek wordt uitgegeven door Lecturis in samenwerking met Dewi Lewis Publishing en vormgegeven door Kummer & Herrman.De tentoonstelling Lust for Life wordt mede mogelijk gemaakt door het Blockbusterfonds.