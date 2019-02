Perspreview met Erwin Olaf

Dubbeltentoonstelling

Palm Springs drieluik

Tijdens de grote dubbeltentoonstelling van Erwin Olaf in Gemeentemuseum Den Haag en Fotomuseum Den Haag (16 februari – 12 mei 2019) zal gloednieuw werk te zien zijn dat Erwin Olaf dit najaar in Palm Springs (VS) maakte.De fotoserie Palm Springs vormt een drieluik met de series Berlijn (2012) en Shanghai (2017). De drie series zullen te zien zijn in het Gemeentemuseum – de tentoonstelling die zich richt op het vrije werk van Olaf vanaf het jaar 2000. Palm Springs beleeft hier de première.Erwin Olaf reisde voor deze laatste serie van het drieluik naar de Verenigde Staten, naar de stad Palm Springs in Californië. Hij was hier voor een masterclass en raakte ondanks alles geïnspireerd door dit boeiende land.Er wordt daar goed gemixed op het gebied van sexualiteit, cultuur, et cetera. Hij bracht hier enkele weken door in het najaar van 2018, terwijl de plannen voor de inrichting van de dubbeltentoonstelling al bijna rond waren.Erwin Olaf:Berlijn, Shanghai en Palm Springs vormen een drieluik over steden in verandering. De serie van Berlijn is gemaakt in 2012, een periode waarin donkere wolken zich boven Europa samenpakten. De serie richt zich op Olafs zorgen over de vrijheid van meningsuiting en democratie en op de overdracht van de macht van de oudere generatie aan een nieuwe generatie.