Signeersessie Erwin Olaf op 17 februari

Tegelijk met de opening van de grote Erwin Olaf dubbeltentoonstelling verschijnt het vuistdikke boek Erwin Olaf I Am in vier talen. Erwin Olaf is op zondag 17 februari eenmalig in het Gemeentemuseum Den Haag aanwezig om dit nieuwe boek te signeren.



Hij signeert in de Tuinzaal van het Gemeentemuseum tussen 12.00 en 13.00 uur.