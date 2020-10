Toegankelijkheid voor workshops en locaties met een beperking

Wanneer je als scootmobieler naar een vogelhut, cursus, workshop of iets van dien aard wilt, dan stuit je op heel veel hindernissen. Om daar je weg in te zoeken is een hele opgaaf.





Vogelhutten

De meeste vogelhutten zijn slecht tot helemaal niet te bereiken met een scootmobiel, dus moet je eerst extra informatie opvragen. Tja, maak dan maar een lijstje welke vogelhutten voor jou wel of niet geschikt zijn.En helaas: de meeste vogelhutten vallen af. Hobbelpaadjes erheen waar je scootmobiel in vastloopt, of waar je rug een klap van krijgt. Of paadjes die te smal zijn, waardoor je schade aanricht aan de natuur.Ik zou een (klein) lijstje kunnen maken naar welke vogelhut je heen zou kunnen als scootshooter, maar... ieders beperking is anders, dus je moet het toch voor jezelf uitzoeken.Voor mij werkt een camouflagenet het beste. Ik heb wel uren besteed aan puzzelen: hoe krijg ik dat net goed over mij en mijn scootmobiel heen en maak ik het zo dat het niet van me afwaait of glijdt.Mijn tip: Gewichtjes, zoals je die hebt voor tafelkleedjes die je buiten op je terrasje op tafel legt. Het bleek voor mij een oplossing te zijn, alhoewel een iets zwaarder gewichtje door mezelf geknutseld.Tot nu toe heb ik nog maar een vogelhut bezocht waar ik goed komen kon, waar ik ook goed kon zitten. En dan is het geweldig om daar in alle rust te kunnen fotograferen, zonder te moeten hannesen met een camouflagenet.