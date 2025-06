De zin of onzin van een fotoworkshop

Je wordt overspoeld met fotoworkshops. Jawel, ik geef ook workshops. Is het volgen van een workshop wel nuttig, of is de meerwaarde iets anders dan leren? Ik heb er zo mijn gedachten over.



Mijn insteek voor het geven van een workshop is leren. Ik wil de deelnemers geen perfecte omstandigheden en mooie foto's beloven tijdens de workshop, maar wel betere foto's. Ik wil de deelnemers kennis geven die ze kunnen uitvoeren als ze zelf op pad gaan als de omstandigheden goed zijn.



Veel workshops zijn gericht op een bepaald thema. Koekoeksbloemen fotograferen, heidefotografie, herfst, paddenstoelen, klaprozen, libellen, edelhertenbronst, noem maar op. De lijst met onderwerpen is schier oneindig.