Een dagje vanuit een fotohut fotograferen

Kijken naar de vogels en eekhoorns, en ze op de mooist mogelijk manier fotograferen.

Nu heb ik zelf voor mijn partner en mijzelf een hut gehuurd. We hebben er een dag lang gefotografeerd. We zagen veertien soorten vogels en een aantal eekhoorns. Tot mijn schrik had ik meer dan 1700 foto's gemaakt tijdens de zes uur dat we in de hut zaten.Hoe ga je dan al die foto's uitzoeken? Hoeveel moet je er overhouden? Ik heb geleerd om daar heel makkelijk in te zijn. Niet goed is weg, en van de rest alleen de mooiste foto's overhouden. In de onderstaande video laat ik zien hoe ik dit doe.