Welke fotofase vind jij het minst leuk?

Als je fotografeert, doorloop je meestal 3 fases. Maar besteed jij ook aan al die fases evenveel tijd en aandacht? Waarschijnlijk niet. Grote kans dat dt je tegenhoudt om een betere fotograaf te worden.



Daarom hier een uitleg van de 3 fases, zodat je kunt nagaan waar jij goed in bent en beter in kunt worden.



Een tijdje terug vertelde fotograaf Ed Kashi tijdens een workshop over een simpele opdeling van je fotowerk. Hij stelde dat fotografie 3 moments of joy kent.



Voor hm althans.



Want de meeste fotografen hebben denk ik toch wel een voorkeur voor n (of twee) van die momenten. Niks mis mee, maar het helpt een hoop als je weet hoe dat bij jou zit. Want dan kun je er wat aan doen. Mits je dat wilt natuurlijk.



Goed, laten we eens naar die 3 fases kijken:



1. De foto maken

Het eerste moment of joy: je maakt de foto. Dit is wat de meeste mensen aantrekt in fotografie: ook de mensen die zich geen (amateur-)fotograaf noemen. Het is immers een magisch fenomeen dat we een flard tijd gewoon kunnen bevriezen en bewaren voor later.Je krijgt een instant dopamine-kick en je voelt je in charge. Jj bepaalt wat erop komt, en wat niet. Het is verslavend, getuige de absurde hoeveelheid foto's die we dagelijks maken.