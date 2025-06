Lightroom Classic versnellen door herinstallatie

Herstarten

Voor de zekerheid heb ik mijn computer hierna herstart. Zo voorkom ik dat er nog bestanden 'in gebruik' zijn.



Verwijder bestanden

Ook als je Lightroom Classic verwijdert blijven er nog veel bestanden op je computer staan. Die heb ik daarom nog handmatig verwijderd. Dat ging om deze map (op Windows):



/Users/[gebruikersnaam]/AppData/Local/Adobe/Lightroom



Let op! Hierin stonden bij mij ook mijn automatisch back-ups. Dit is ook de reden waarom ik de recentste back-up naar een andere plek had opgeslagen.



Als het goed is staan hier niet ook je foto's, maar het kan geen kwaad dat even te checken. Bij mij staan de foto's zelf op een andere drive. Uiteraard wil je niet per ongeluk je foto's verwijderen.



Niet zeker van je zaak? Hernoem de Lightroom map naar 'Lightroom-oud' (of iets dergelijks) en verwijder de map nadat de nieuwe installatie werkt.