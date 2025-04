Eenvoudig een tatoeage weghalen met AI in Lightroom Classic

Model Meffy, hierboven in de foto te zien, heeft flink wat tatoeages op haar armen. Die paste niet zo bij de stijl van de shoot die ik gedaan heb waarbij de nadruk juist ligt op zachtheid en een retro gevoel.



Vroeger zou je hier een flinke klus aan hebben, maar met dank aan de praktische AI tools in Lightroom Classic is het nu een fluitje van een cent. Overigens had ik Meffy al tijdens de shoot gevraagd of ze het goed vond dat ik haar tatoeages zou verwijderen in de bewerking. Wel zo netjes om even af te stemmen.



In de Ontwikkelmodule selecteer je rechts onder het histogram voor de optie 'verwijderen' (sneltoets Q). Bij modus kies je dan voor de meest linkse optie 'verwijderen'. Zorg ervoor dat 'met generatieve AI' ingeschakeld is.