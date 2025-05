Een kritische noot over de nieuwe landschapsmaskers in Lightroom

De automatische landschapsmaskers heb ik als basis gebruikt en deze aangepast om ze bruikbaar te maken. Zelf de maskers maken was sneller geweest.

Gebruik je de automatische landschapsmaskers in je bewerking, zorg dat je ze corrigeert en aanpast. Echter, pas op dat je niet meer werk kwijt bent in het corrigeren. Kost dat teveel tijd, dan was een normaal handmatig toegepast masker misschien veel beter.Wat vind jij van de nieuwe landschapsmaskers in Lightroom, Lightroom Classic en Adobe Camera Raw? Heb je ze al gebruikt, en zo ja, wat vind je ervan? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.