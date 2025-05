Fotografeer je in raw? Gooi de geëxporteerde jpeg dan weg.

De raw-beelden in een nette systematische folderstructuur. Gebruik Lightroom om dit verder in te delen en om trefwoorden eraan vast te koppelen.

Via dit systeem is elke foto moeiteloos terug te vinden via Lightroom Classic. Dat is het belangrijkste doel van dit programma. Voorwaarde is, dat je wel consequent bent in het volgen van je workflow wanneer je foto's importeert.Dan kan het selecteren en bewerken van de raw-bestanden gebeuren tot de foto's naar je zin zijn. Is dat gedaan, dan ben je klaar. Exporteren naar een jpeg is niet nodig, tot je de foto's nodig hebt. Bijvoorbeeld voor social media gebruik, voor een klant, of voor een ander doel.Is er een jpeg nodig, dan pas ga je exporteren naar jpeg. Voeg deze export NOOIT toe aan je catalogus, tenzij je een heel goede reden hebt. Doe je dat wel, dan staat de foto twee keer in de Lightroom catalogus: een raw en als jpeg.Zorg dat je exporteert in het formaat dat je gaat gebruiken. Kies de afmetingen in pixels, desgewenst een printresolutie, en in sRGB voor jpeg's. Exporteer naar een tijdelijke folder op je harde schijf zodat je altijd weet waar ze terecht komen.