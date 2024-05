Lightroom update met generatieve AI

Het is echter veel werk om elke foto waar je beeldelementen wilt verwijderen naar Photoshop over te zetten. Het levert ook weer extra bestanden. Met generatieve AI in Lightroom is dat niet langer noodzakelijk.



Het is heel eenvoudig. Je selecteert het object dat je wilt verwijderen. Lightroom verwijdert het en vult het ontbrekende deel in met iets dat naadloos in de foto past. Je krijgt de keuze uit drie mogelijke opties, en desgewenst genereer je nieuwe opties.