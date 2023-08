Moet je AI ruisreductie bij Lightroom Classic voor of na bewerking doen?

Moet je AI ruisreductie bij Lightroom Classic voor of na bewerking doen? Wanneer je die vraag aan Adobe stelt krijg je als antwoord dat dit het beste als eerste gedaan kan worden. Is er verschil als je dat niet doet, vroeg ik me af. Reden om het uit te proberen.



Wanneer pas je ruisreductie toe? Ik denk dat het antwoord is, wanneer er teveel ruis is. Of als er teveel ruis ontstaat door de nabewerking. Schaduwen oplichten heeft bijvoorbeeld toename van ruis als gevolg.



Je merkt dus pas dat er teveel ruis is wanneer de bewerking is gedaan. Dan is het tijd om de ruis eruit te filteren. De AI ruisreductie in Lightroom Classic is heel effectief daarin. Echter, als je naar Adobe luistert moet je de AI ruisreductie al toepassen voordat je begint met bewerken.



Adobe zal ongetwijfeld een goede reden hebben om dit te adviseren. Toch weiger ik om direct ruis uit een foto te halen als die (nog) niet zichtbaar is. Dus vroeg ik me af of er verschil is tussen de AI ruisreductie voor en na bewerking toe te passen. Tijd voor een test.



Die test is eenvoudig. Ik pas AI ruisreductie toe voor ik ga bewerken wat een apart bestand oplevert. Dan ga ik een gesynchroniseerde bewerking op deze twee beelden toepassen. Daarna ga ik de ruisreductie op het bewerkte raw bestand toepassen met dezelfde instellingen.