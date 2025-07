Test tot welke ISO-waarde jouw camera kan gaan

Tot hoeveel stops je onderbelichting kan corrigeren hangt af van de ISO-waarde. Test het uit om te zien wat jij bruikbaar vindt bij jouw camera.

Leer je camera kennen

Hiermee ontdek je tot hoeveel onderbelichting je de foto nog kan redden. Het is nuttig voor de techniek Exposure tot the Right. Ook hier kan je de test aanvullen met ruisreductie.Nog een extra belangrijk punt, de foto's die je hier in het artikel ziet zijn natuurlijk verkleind voor het internet. Je kan de ruisniveau's niet goed beoordelen op dit formaat. Doe dit in je fotobewerkingsprogramma op 50% en op 100%.Ik denk dat deze test essentieel is voor het leren kennen van de camera. Je weet dan tot hoe ver jij de ISO kan verhogen zonder dat de ruis afbreuk doet aan de foto. Die grens is voor iedereen anders. Test het uit, zodat je optimaal gebruik kan maken van je apparatuur.