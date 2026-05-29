Nando Harmsen

De tijd voor lichtende nachtwolken breekt weer aan

vrijdag 29 mei 2026, 20:20 door | 49x gelezen | 0 reacties

Lichtende nachtwolken zijn relatief zeldzaam. Althans, dat waren ze. Ze komen nu vrij regelmatig voor en vrijwel altijd in de periode juni en juli. Wil je ze zien, kijk dan na zonsondergang laag aan de horizon. Misschien heb je geluk.

Noctilucent Clouds, afgekort NLC, of in het Nederlands lichtende nachtwolken, zijn prachtig om te zien. Ze lijken soms zelfs te leven want ze schitteren in een eigen licht terwijl ze in de lucht golven en rimpelen.

Lichtende nachtwolken in 2024

Het zijn wolken die ongeveer 80 kilometer hoog in de lucht hangen. Dit is het koudste deel van de atmosfeer, waar ijskristallen vormen die extreem klein zijn. Ze zijn alleen zichtbaar als ze het zonlicht reflecteren.

De beweging van lichtende nachtwolken is snel genoeg om er een mooie timelapse van te maken.

Doordat ze zo hoog in de lucht hangen, duurt het tot een uur na zonsondergang voordat ze zichtbaar worden. Het is dan zo donker dat ze in een blauwig licht lijken te gloeien. Soms is dat licht rossig-rood, soms goudkleurig.

Het fotograferen is niet zo heel moeilijk. Het is een kwestie van de juiste belichtingstijd instellen. Kies een grote lensopening en een ISO-waarde waarbij de sluitertijd tussen de twee en tien seconden ligt voor een goede belichting.

Nando 2021 nlc 2

Lichtende nachtwolken in 2021. Je ziet duidelijk het verschil tussen normale wolken en lichtende nachtwolken.

Een korte sluitertijd is wenselijk zodat de prachtige patronen van lichtende nachtwolken goed zichtbaar zijn. De wolken bewegen vrij snel. Is je sluitertijd te lang, dan krijg je bewegingsonscherpte. Kijk ook eens naar mijn artikel over deze wolken.

Lichtende nachtwolken zijn moeilijk of niet te voorspellen. Het loont dus om elke onbewolkte avond een tot anderhalf uur na zonsondergang naar buiten te gaan. Kijk in de richting van noord-noordwest tot noord-noord-oost.

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

