Gebruik een voorgrond voor sterrenfoto's

zaterdag 9 augustus 2025, 20:10 door | 93x gelezen | 0 reacties

Ga je de nachtelijke hemel fotograferen? Zorg dan dat er altijd iets is dat als onderwerp kan dienen. Een sterrenhemel alleen is zelden een onderwerp. Kies je locatie met zorg.

De sterrenhemel kan heel mooi zijn. Zeker wanneer je de gelegenheid krijgt om ook de Melkweg in beeld te brengen. Voor Nederland kan dat een uitdaging zijn. Alleen in de Noordelijke provincies heb je daar een goede kans voor.

Nando 2024 nacht melkweg

Een sterrenhemel met Melkweg op een van de donkerste plekken in Noord-Brabant. Het ontbreken van een goede voorgrond maakt de foto niet interessant.

Met of zonder Melkweg, wanneer je er 's nachts op uit gaat, zorg dat je een mooie locatie uitzoekt. Ga niet een donkere plek opzoeken met het idee dat het dan wel goed is. Zorg voor een goede voorgrond.

Een voorgrond kan een simpel maar opvallend silhouet zijn dat door de horizon uitsteekt. Het kan ook een gebouw zijn dat deels verlicht is. Dit levert wel een uitdaging op qua belichting, maar het loont de moeite.

Nando 2024 nacht melkweg voorgrond

Een iets minder donkere plek in Noord-Brabant, maar met een boeiende voorgrond als onderwerp. Dat maakt al het verschil voor het fotograferen van een sterrenhemel. Zelfs de Melkweg is in beeld, en een Perseïde meteoor.

Een goede voorgrond maakt al het verschil. Het zorgt dat je iets hebt om naar te kijken. De sterrenhemel zelf, met of zonder Melkweg, is onvoldoende als onderwerp. Het maakt de foto niet langer interessant.

Nando 2024 nacht melkweg donker

Lyngvig Fyr, een vuurtoren in Denemarken. Dat werkt als voorgrond. De foto van de Melkweg en Perseïde meteoor is daardoor veel interessanter.

Ben je op vakantie en is het 's nachts echt donker? Ga dan vooral de Melkweg fotograferen. Vanaf eind juli is dat meestal een perfecte tijd daarvoor. In augustus heb je dan ook nog de Perseïden meteorenregen.

Ga je op pad? Zoek dan een mooie plek op. Vergeet dat niet. Het maakt het verschil tussen een niet zo interessante sterrenhemel of Melkweg-foto, of een boeiende foto van een onderwerp onder een sterrenhemel.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

