Voeg sterrensporen samen in Photoshop met een action

Wil je alle controle over het samenvoegen, dan kan dat ook in Photoshop. Eventueel in combinatie met Lightroom Classic. Dat hoeft dan niet handmatig. Je kunt dit met een action (handeling) automatiseren. Erg moeilijk is het niet om deze action te maken.



Heb je de action gemaakt, wat in feite het opnemen is van de stapjes die in Photoshop moet doen, kun je dit met een druk op de knop doen. Het maakt niet uit of je 10 foto's voor sterrensporen hebt, of 1000 foto's.