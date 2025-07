Natuurfotografie tip: Kies een lichtgewicht statief voor onderweg

Een statief is één van de zwaarste accessoires in je fototas, maar soms is 't onmisbaar. Denk aan macrofotografie, video-opnamen of lange sluitertijden bij stromend water en sterrensporen. Als je vaak merkt dat je een statief mist, overweeg dan een compact carbonmodel dat in of aan je tas past.