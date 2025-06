Natuurfotografie tip: Overweeg een drone

Toch is een drone niet altijd de beste keuze. Veel natuurgebieden hebben strenge regels of zelfs een verbod, vooral om verstoring van dieren te voorkomen.



Drones boven de 250 gram vereisen bovendien een vergunning, en vliegen in winderige omstandigheden kan lastig zijn. Ook qua uitrusting vraagt een drone extra ruimte en gewicht, met controller en reserveaccu's.



Dronevliegen vraagt ervaring die je moet opbouwen.



Voor wie vaak in open gebieden fotografeert en zich verdiept in regelgeving, kan een drone een waardevolle aanvulling zijn. Maar als je vooral in beschermde natuurgebieden werkt, is het wellicht geen zinvolle investering.





